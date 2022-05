큰사진보기 [오마이포토] '클라씨' 명형서 ⓒ 이정민



CLASS:y(클라씨. 원지민, 김선유, 명형서, 홍혜주, 김리원, 박보은, 윤채원)의 명형서가 4일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 Y < CLASS IS OVER(클래스 이즈 오버) > 데뷔 쇼케이스에서 타이틀곡 '셧다운(SHUT DOWN)'을 선보이고 있다.



CLASS:y는 MBC 글로벌 걸오디션 <방과후 설렘>의 데뷔 그룹으로, 그룹명은 'CLASS'(Class is over-수업을 끝냈다), 새로운 시작의 의미를 부여한 ':'(콜론), '같은 K팝이지만 차원이 다른 클라씨만의 음악을 즐겨보자'는 'Why(=Y) don't we enjoy same same but different music of CLASSY?'라는 의미를 담고 있다.



큰사진보기 '클라씨' 명형서 CLASS:y(클라씨. 원지민, 김선유, 명형서, 홍혜주, 김리원, 박보은, 윤채원)의 명형서가 4일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 Y < CLASS IS OVER(클래스 이즈 오버) > 데뷔 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. CLASS:y는 MBC 글로벌 걸오디션 <방과후 설렘>의 데뷔 그룹으로, 그룹명은 'CLASS'(Class is over-수업을 끝냈다), 새로운 시작의 의미를 부여한 ':'(콜론), '같은 K팝이지만 차원이 다른 클라씨만의 음악을 즐겨보자'는 'Why(=Y) don‘t we enjoy same same but different music of CLASSY?'라는 의미를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '클라씨' 명형서 CLASS:y(클라씨. 원지민, 김선유, 명형서, 홍혜주, 김리원, 박보은, 윤채원)의 명형서가 4일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 Y < CLASS IS OVER(클래스 이즈 오버) > 데뷔 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. CLASS:y는 MBC 글로벌 걸오디션 <방과후 설렘>의 데뷔 그룹으로, 그룹명은 'CLASS'(Class is over-수업을 끝냈다), 새로운 시작의 의미를 부여한 ':'(콜론), '같은 K팝이지만 차원이 다른 클라씨만의 음악을 즐겨보자'는 'Why(=Y) don‘t we enjoy same same but different music of CLASSY?'라는 의미를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '클라씨' 명형서 CLASS:y(클라씨. 원지민, 김선유, 명형서, 홍혜주, 김리원, 박보은, 윤채원)의 명형서가 4일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 Y < CLASS IS OVER(클래스 이즈 오버) > 데뷔 쇼케이스에서 타이틀곡 '셧다운(SHUT DOWN)'을 선보이고 있다. CLASS:y는 MBC 글로벌 걸오디션 <방과후 설렘>의 데뷔 그룹으로, 그룹명은 'CLASS'(Class is over-수업을 끝냈다), 새로운 시작의 의미를 부여한 ':'(콜론), '같은 K팝이지만 차원이 다른 클라씨만의 음악을 즐겨보자'는 'Why(=Y) don‘t we enjoy same same but different music of CLASSY?'라는 의미를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '클라씨' 명형서 CLASS:y(클라씨. 원지민, 김선유, 명형서, 홍혜주, 김리원, 박보은, 윤채원)의 명형서가 4일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 Y < CLASS IS OVER(클래스 이즈 오버) > 데뷔 쇼케이스에서 타이틀곡 '셧다운(SHUT DOWN)'을 선보이고 있다. CLASS:y는 MBC 글로벌 걸오디션 <방과후 설렘>의 데뷔 그룹으로, 그룹명은 'CLASS'(Class is over-수업을 끝냈다), 새로운 시작의 의미를 부여한 ':'(콜론), '같은 K팝이지만 차원이 다른 클라씨만의 음악을 즐겨보자'는 'Why(=Y) don‘t we enjoy same same but different music of CLASSY?'라는 의미를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '클라씨' 명형서 CLASS:y(클라씨. 원지민, 김선유, 명형서, 홍혜주, 김리원, 박보은, 윤채원)의 명형서가 4일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 Y < CLASS IS OVER(클래스 이즈 오버) > 데뷔 쇼케이스에서 타이틀곡 '셧다운(SHUT DOWN)'을 선보이고 있다. CLASS:y는 MBC 글로벌 걸오디션 <방과후 설렘>의 데뷔 그룹으로, 그룹명은 'CLASS'(Class is over-수업을 끝냈다), 새로운 시작의 의미를 부여한 ':'(콜론), '같은 K팝이지만 차원이 다른 클라씨만의 음악을 즐겨보자'는 'Why(=Y) don‘t we enjoy same same but different music of CLASSY?'라는 의미를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '클라씨' 명형서 CLASS:y(클라씨. 원지민, 김선유, 명형서, 홍혜주, 김리원, 박보은, 윤채원)의 명형서가 4일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 Y < CLASS IS OVER(클래스 이즈 오버) > 데뷔 쇼케이스에서 타이틀곡 '셧다운(SHUT DOWN)'을 선보이고 있다. CLASS:y는 MBC 글로벌 걸오디션 <방과후 설렘>의 데뷔 그룹으로, 그룹명은 'CLASS'(Class is over-수업을 끝냈다), 새로운 시작의 의미를 부여한 ':'(콜론), '같은 K팝이지만 차원이 다른 클라씨만의 음악을 즐겨보자'는 'Why(=Y) don‘t we enjoy same same but different music of CLASSY?'라는 의미를 담고 있다. ⓒ 이정민







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요