큰사진보기 [오마이포토] 싸이, 공개되는 '싸다9' ⓒ 이정민



싸이(PSY) 가수가 29일 오후 서울 영등포구의 한 호텔에서 열린 정규 9집 <싸다9> 프레스 청음회에서 타이틀곡 'That That (prod. & ft. SUGA of BTS)' 등 앨범과 수록곡들을 소개하고 있다.



'싸이의 다채로운 9집'이라는 뜻의 <싸다9>는 싸이가 5년 만에 발매하는 앨범으로 성시경, 헤이즈, 제시, 화사, 크러쉬, 타블로, 슈가 등과 협업한 12곡이 수록되어 있다.



큰사진보기 싸이, 공개되는 '싸다9' 싸이(PSY) 가수가 29일 오후 서울 영등포구의 한 호텔에서 열린 정규 9집 <싸다9> 프레스 청음회에서 타이틀곡 'That That (prod. & ft. SUGA of BTS)' 등 앨범과 수록곡들을 소개하고 있다. '싸이의 다채로운 9집'이라는 뜻의 <싸다9>는 싸이가 5년 만에 발매하는 앨범으로 성시경, 헤이즈, 제시, 화사, 크러쉬, 타블로, 슈가 등과 협업한 12곡이 수록되어 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 싸이, 공개되는 '싸다9' 싸이(PSY) 가수가 29일 오후 서울 영등포구의 한 호텔에서 열린 정규 9집 <싸다9> 프레스 청음회에서 타이틀곡 'That That (prod. & ft. SUGA of BTS)' 등 앨범과 수록곡들을 소개하고 있다. '싸이의 다채로운 9집'이라는 뜻의 <싸다9>는 싸이가 5년 만에 발매하는 앨범으로 성시경, 헤이즈, 제시, 화사, 크러쉬, 타블로, 슈가 등과 협업한 12곡이 수록되어 있다. ⓒ 이정민







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요