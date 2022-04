큰사진보기 [오마이포토] '아일리원' 사랑아 피어라! ⓒ 이정민



아일리원(ILY:1. 아라, 리리카, 하나, 로나, 나유, 엘바)이 4일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 데뷔 앨범 <사랑아 피어라(LOVE IN BLOOM)> 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 '사랑아 피어라(Love in Bloom)'를 선보이고 있다. '사랑아 피어라(Love in Bloom)'는 소중히 심었던 사랑이 마침내 피어난다는 희망찬 메시지를 담은 작품이다.



아일리원(ILY:1)은 '나'를 뜻하는 'I(아이)'에 '~다운'이라는 의미의 'LY'를 붙이고 하나(1, ONE)로 묶어, 6명 다국적 멤버들의 다채로운 매력을 완전한 하나로 조화롭게 보여주겠다는 의미를 지닌 그룹이다.



