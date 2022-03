큰사진보기 [오마이포토] '나인아이' 서원, 돌변 카리스마 ⓒ 이정민



나인아이(NINE.i 제원, 이든, 위니, 민준, 반, 베리, 서원, 태훈, 주형, 지호)의 서원이 30일 오후 서울 용산구의 한 공연장에서 열린 데뷔 앨범 < NEW WORLD(뉴 월드) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 'Parallel Universe(패럴렐 유니버스)'를 선보이고 있다.



< NEW WORLD(뉴 월드) >는 '인문학, 아이돌, IT' 세 가지 영역을 결합한 콘셉트와 장대한 서사가 녹아 있는 세계관으로 알고리즘의 탄생을 알린 나인아이가 새로운 세상을 맞이하면서 자신들 스스로를 어떻게 바라보고 나아가는가를 보여 주는 앨범이다.



큰사진보기 '나인아이' 서원, 돌변 카리스마 나인아이(NINE.i 제원, 이든, 위니, 민준, 반, 베리, 서원, 태훈, 주형, 지호)의 서원이 30일 오후 서울 용산구의 한 공연장에서 열린 데뷔 앨범 < NEW WORLD(뉴 월드) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 'Parallel Universe(패럴렐 유니버스)'를 선보이고 있다. < NEW WORLD(뉴 월드) >는 '인문학, 아이돌, IT' 세 가지 영역을 결합한 콘셉트와 장대한 서사가 녹아 있는 세계관으로 알고리즘의 탄생을 알린 나인아이가 새로운 세상을 맞이하면서 자신들 스스로를 어떻게 바라보고 나아가는가를 보여 주는 앨범이다. ⓒ 이정민

