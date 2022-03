큰사진보기 [오마이포토] 'MY BOYFRIEND IS BETTER' 홍현희, 어깨 힘 준 판정단장 ⓒ Mnet



홍현희 코미디언이 25일 오전 비대면으로 열린 Mnet < MY BOYFRIEND IS BETTER > 온라인 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.



< MY BOYFRIEND IS BETTER >는 다섯 커플의 남자친구들의 노래 대결과 노래를 잘한 싱어에게 커플 머니를 투자하는 여자친구들의 투자 게임이 결합된 음악 예능 프로그램이다. 25일 금요일 밤 9시 20분 첫 방송.



사진=Mnet 제공



