큰사진보기 서리, 솔직히 얼떨떨 서리 가수가 22일 오전 서울 마포구의 한 공연장에서 열린 새 디지털 싱글 < Can't Stop This Party(캔 스탑 디스 파티) > 음감회에서 포즈를 취하고 있다. 'Can't Stop This Party'는 사랑하는 사람에게 상처를 받고 고통과 좌절에서 헤어나오지 못하는 화자의 감정을 묘사한 곡으로, '영원히 끝내고 싶지 않은 파티'를 통해 비로소 자유를 느낀다는 이야기를 펼치고 있다. ⓒ 이정민







