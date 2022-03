큰사진보기 [오마이포토] '레드벨벳' 조이, 사계절 퀸 되고싶어! ⓒ SM엔터테인먼트



레드벨벳(웬디, 아이린, 슬기, 조이, 예리)의 조이가 21일 오후 비대면으로 열린 새 미니앨범 < The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm(더 리브 페스티벌 2022-필 마이 리듬) > 온라인 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다.



'Feel My Rhythm(필 마이 리듬)'은 바흐의 'G선상의 아리아(Air On The G String)'를 샘플링한 팝 댄스 곡으로, 노래를 따라 시공간을 넘나들며 자유롭게 즐기는 여행을 풀어내고 있다.



사진=SM엔터테인먼트 제공



