방탄소년단이 10일 오후 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열린 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'에서 공연을 하고 있다.



방탄소년단의 국내 대면 콘서트는 2019년 10월 'BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]' 이후 약 2년 반 만이다.



'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'은 지난해 10월 시작된 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE' 시리즈의 일환으로, 12일과 13일 같은 장소에서 계속된다.



사진=빅히트 뮤직 제공



