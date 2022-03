큰사진보기 [오마이포토] '체리블렛' 러블리에 더해진 몽환미 ⓒ FNC엔터테인먼트



체리블렛(CherryBullet. 해윤, 유주, 보라, 지원, 레미, 채린, 메이)이 2일 오후 비대면으로 열린 두 번째 미니앨범 < Cherry Wish > 온라인 쇼케이스에서 신곡 'Love In Space'를 선보이고 있다. 'Love In Space'는 꿈에서라도 사랑을 쟁취하려는 주체적이고 성숙한 매력이 담긴 곡이다.



사진=FNC엔터테인먼트 제공



큰사진보기 '체리블렛' 러블리에 더해진 몽환미 체리블렛(CherryBullet. 해윤, 유주, 보라, 지원, 레미, 채린, 메이)이 2일 오후 비대면으로 열린 두 번째 미니앨범 < Cherry Wish > 온라인 쇼케이스에서 신곡 ‘Love In Space'를 선보이고 있다. 'Love In Space'는 꿈에서라도 사랑을 쟁취하려는 주체적이고 성숙한 매력이 담긴 곡이다. ⓒ FNC엔터테인먼트

큰사진보기 '체리블렛' 러블리에 더해진 몽환미 체리블렛(CherryBullet. 해윤, 유주, 보라, 지원, 레미, 채린, 메이)이 2일 오후 비대면으로 열린 두 번째 미니앨범 < Cherry Wish > 온라인 쇼케이스에서 신곡 ‘Love In Space'를 선보이고 있다. 'Love In Space'는 꿈에서라도 사랑을 쟁취하려는 주체적이고 성숙한 매력이 담긴 곡이다. ⓒ FNC엔터테인먼트

큰사진보기 '체리블렛' 러블리에 더해진 몽환미 체리블렛(CherryBullet. 해윤, 유주, 보라, 지원, 레미, 채린, 메이)이 2일 오후 비대면으로 열린 두 번째 미니앨범 < Cherry Wish > 온라인 쇼케이스에서 신곡 ‘Love In Space'를 선보이고 있다. 'Love In Space'는 꿈에서라도 사랑을 쟁취하려는 주체적이고 성숙한 매력이 담긴 곡이다. ⓒ FNC엔터테인먼트







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요