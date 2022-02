큰사진보기 [오마이포토] '비투비'와 비투게더 ⓒ 큐브엔테테인먼트



비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)가 21일 오후 비대면으로 열린 세 번째 정규 앨범 < Be Together > 발매 기념 온라인 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다.



< Be Together >는 4년 만에 완전체로 돌아온 비투비의 세 번째 정규앨범으로, 함께했던 순간들의 감정과 기억을 되새기며 영원히 함께하자는 의미를 담은 앨범이다.



사진=큐브엔테테인먼트 제공



큰사진보기 '비투비'와 비투게더 비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)가 21일 오후 비대면으로 열린 세 번째 정규 앨범 < Be Together > 발매 기념 온라인 기자간담회에서 타이틀곡 '노래 (The Song)'와 앨범을 소개하고 있다. '노래 (The Song)'는 멤버 임현식의 자작곡으로 '그리워하다', '너 없인 안 된다', '아름답고도 아프구나' 시리즈의 감정선을 잇는 곡으로 시간이 흘러도 변하지 않을 사랑을 솔직담백하게 담고 있다. ⓒ 큐브엔테테인먼트







