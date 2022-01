큰사진보기 [오마이포토] '루미너스' 성숙해져가는 자아 ⓒ 바른손더블유아이피



루미너스(LUMINOUS. 영빈, 수일, 스티븐, 우빈)가 19일 오후 비대면으로 열린 두 번째 미니앨범 <빛과 어둠 사이(Self n Ego)> 발매 기념 온라인 쇼케이스에서 타이틀곡 'All eyes down (비상)'를 선보이고 있다.



'All eyes down (비상)'은 희망을 노래하면서도 마음 깊은 곳에 내재된 가짜 희망에 대한 물음표를 암시하는 가사를 통해 삶에 대한 희망과 두려움 사이의 분열증세를 '조커'를 오마주한 퍼포먼스로 표현한 곡이다.



사진=바른손더블유아이피 제공



큰사진보기 '루미너스' 성숙해져가는 자아 루미너스(LUMINOUS. 영빈, 수일, 스티븐, 우빈)가 19일 오후 비대면으로 열린 두 번째 미니앨범 <빛과 어둠 사이(Self n Ego)> 발매 기념 온라인 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. <빛과 어둠 사이(Self n Ego)>는 'Where am I (웨얼 엠 아이)'라는 주제로 '진정한 자신 (self)'과 가면처럼 '만들어진 자아 (ego)' 사이의 혼란과 고민을 담아낸 앨범이다. ⓒ 바른손더블유아이피







큰사진보기 '루미너스' 성숙해져가는 자아 루미너스(LUMINOUS. 영빈, 수일, 스티븐, 우빈)가 19일 오후 비대면으로 열린 두 번째 미니앨범 <빛과 어둠 사이(Self n Ego)> 발매 기념 온라인 쇼케이스에서 타이틀곡 'All eyes down (비상)'를 선보이고 있다. 'All eyes down (비상)'은 희망을 노래하면서도 마음 깊은 곳에 내재된 가짜 희망에 대한 물음표를 암시하는 가사를 통해 삶에 대한 희망과 두려움 사이의 분열증세를 '조커'를 오마주한 퍼포먼스로 표현한 곡이다. ⓒ 바른손더블유아이피

큰사진보기 '루미너스' 성숙해져가는 자아 루미너스(LUMINOUS. 영빈, 수일, 스티븐, 우빈)가 19일 오후 비대면으로 열린 두 번째 미니앨범 <빛과 어둠 사이(Self n Ego)> 발매 기념 온라인 쇼케이스에서 타이틀곡 'All eyes down (비상)'를 선보이고 있다. 'All eyes down (비상)'은 희망을 노래하면서도 마음 깊은 곳에 내재된 가짜 희망에 대한 물음표를 암시하는 가사를 통해 삶에 대한 희망과 두려움 사이의 분열증세를 '조커'를 오마주한 퍼포먼스로 표현한 곡이다. ⓒ 바른손더블유아이피

큰사진보기 '루미너스' 성숙해져가는 자아 루미너스(LUMINOUS. 영빈, 수일, 스티븐, 우빈)가 19일 오후 비대면으로 열린 두 번째 미니앨범 <빛과 어둠 사이(Self n Ego)> 발매 기념 온라인 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. <빛과 어둠 사이(Self n Ego)>는 'Where am I (웨얼 엠 아이)'라는 주제로 '진정한 자신 (self)'과 가면처럼 '만들어진 자아 (ego)' 사이의 혼란과 고민을 담아낸 앨범이다. ⓒ 바른손더블유아이피





추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요