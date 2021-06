큰사진보기 [오마이포토] '이달의 소녀' 하나 된 전사들 ⓒ 블록베리크리에이티브



이달의 소녀가 28일 오후 비대면으로 열린 네 번째 미니앨범 '&(앤드)' 발매 기념 온라인 쇼케이스에서 타이틀곡 'PTT (Paint The Town)(피티티 (페인트 더 타운))'와 수록곡 'WOW(와우)'를 선보이고 있다.



새로운 세계관을 그린 타이틀곡 'PTT (Paint The Town)'는 금기에 갇히거나 남의 눈치를 보지 않고 주체적으로 스스로 확립하고 재정립하여 우리의 색으로 Paint The Town' 하겠다는 포부를 담고 있다.



사진=블록베리크리에이티브 제공





큰사진보기 '이달의 소녀' 하나 된 전사들 이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜)가 28일 오후 비대면으로 열린 네 번째 미니앨범 '&(앤드)' 발매 기념 온라인 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. '&'는 경계를 넘어 더 큰 변화를 이룬 이달의 소녀가 너와 나 그리고 우리가 함께(&) 정형화된 규칙을 깨고 하나가 된 이야기를 담아내 하나 되었음을 전하는 앨범이다. ⓒ 블록베리크리에이티브

