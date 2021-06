큰사진보기 [오마이포토] '북유럽 with 캐리어' 유세윤, 성장하는 책린이 ⓒ 컨텐츠랩 VIVO



유세윤 코미디언이 7일 오전 비대면으로 열린 송은이 제작 예능프로그램 <북유럽 with 캐리어> 온라인 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.



<북유럽 with 캐리어>는 셀럽들의 서재를 찾아가 잠들어 있던 책을 북캐리어에 담아 전국 12개 지역으로 보내 동네 도서관 한켠을 채우는 독서 예능 프로그램이다. 7일 월요일 오후 5시와 9시 LG헬로비전, LG U+, 더라이프채널 첫 방송.



사진=컨텐츠랩 VIVO 제공





큰사진보기 '북유럽 with 캐리어' 유세윤, 성장하는 책린이 유세윤 코미디언이 7일 오전 비대면으로 열린 송은이 제작 예능프로그램 <북유럽 with 캐리어> 온라인 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. <북유럽 with 캐리어>는 셀럽들의 서재를 찾아가 잠들어 있던 책을 북캐리어에 담아 전국 12개 지역으로 보내 동네 도서관 한켠을 채우는 독서 예능 프로그램이다. 7일 월요일 오후 5시와 9시 LG헬로비전, LG U+, 더라이프채널 첫 방송. ⓒ 컨텐츠랩 VIVO

큰사진보기 '북유럽 with 캐리어' 유세윤, 성장하는 책린이 유세윤 코미디언이 7일 오전 비대면으로 열린 송은이 제작 예능프로그램 <북유럽 with 캐리어> 온라인 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. <북유럽 with 캐리어>는 셀럽들의 서재를 찾아가 잠들어 있던 책을 북캐리어에 담아 전국 12개 지역으로 보내 동네 도서관 한켠을 채우는 독서 예능 프로그램이다. 7일 월요일 오후 5시와 9시 LG헬로비전, LG U+, 더라이프채널 첫 방송. ⓒ 컨텐츠랩 VIVO

큰사진보기 '북유럽 with 캐리어' 유세윤, 성장하는 책린이 유세윤 코미디언이 7일 오전 비대면으로 열린 송은이 제작 예능프로그램 <북유럽 with 캐리어> 온라인 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. <북유럽 with 캐리어>는 셀럽들의 서재를 찾아가 잠들어 있던 책을 북캐리어에 담아 전국 12개 지역으로 보내 동네 도서관 한켠을 채우는 독서 예능 프로그램이다. 7일 월요일 오후 5시와 9시 LG헬로비전, LG U+, 더라이프채널 첫 방송. ⓒ 컨텐츠랩 VIVO

큰사진보기 '북유럽 with 캐리어' 유세윤, 성장하는 책린이 유세윤 코미디언이 7일 오전 비대면으로 열린 송은이 제작 예능프로그램 <북유럽 with 캐리어> 온라인 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. <북유럽 with 캐리어>는 셀럽들의 서재를 찾아가 잠들어 있던 책을 북캐리어에 담아 전국 12개 지역으로 보내 동네 도서관 한켠을 채우는 독서 예능 프로그램이다. 7일 월요일 오후 5시와 9시 LG헬로비전, LG U+, 더라이프채널 첫 방송. ⓒ 컨텐츠랩 VIVO





추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요