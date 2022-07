서울퀴어문화축제, 2022 제23회 서울퀴어퍼레이드 자료링크

AP, Expert: Monkeypox likely spread by sex at 2 raves in Europe(2022.5.24) 자료링크

세계보건기구(WHO), Multi-country monkeypox outbreak: situation update(2022.6.17) 자료링크

세계보건기구(WHO), WHO Director-General’s opening remarks at the COVID-19 media briefing(2022.7.12) 자료링크

미국 질병통제예방센터(CDC), How CDC is Framing Communication Around Monkeypox(2022.7.12) 자료링크

주요셉 동성애퀴어축제반대국민대회 대변인, 오마이뉴스 인터뷰(2022.7.13) 자료링크

한채윤 서울퀴어문화축제조직위원회 이사, 오마이뉴스 인터뷰(2022.7.13) 자료링크